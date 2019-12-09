Экс-губернатор Оренбуржья Алексей Чернышев стал почетным гражданином региона

Алексей Чернышев, руководивший Оренбуржьем с 2000 по 2010 год, получил высшую награду региона – звание и нагрудный знак «Почетный гражданин Оренбургской области». Награду ему вручил губернатор Денис Паслер на праздновании 275-летия основания Оренбургской губернии и 85-летия Оренбургской области. Об этом сообщает областное правительство.

Также ордена Александра Невского за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность был удостоен Рифкат Исрафилов – художественный руководитель Оренбургского государственного областного драмтеатра им. Максима Горького. Орден Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность получил Владимир Позднеев – худрук Оренбургского государственного академического русского народного хора.

Кроме того, за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был награжден Мидхат Хамитдулин – директор государственного казенного учреждения «Автобаза аппарата губернатора и правительства Оренбургской области». За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден Сергей Еремин – балетмейстер Оренбургского государственного академического русского народного хора.

Георгий Портнов