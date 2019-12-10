Университеты приближаются к рынку труда

В традиционной модели университеты ориентируются на долгосрочные образовательные программы, однако технологии стремительно развиваются и у компаний растет запрос на формирование новых компетенций через краткосрочные программы. В таких условиях единственным способом, позволяющим вузам конкурировать с корпоративными университетами, является развитие дополнительного профессионального образования (ДПО).

«Университеты должны приблизиться к требованиям рынка труда, что позволит, с одной стороны, нарастить взаимодействие с бизнесом, с другой — готовить нужные компаниям кадры. Однако пока существует стандартная проблема: бизнес не верит в возможности системы образования либо имеет негативный опыт взаимодействия с ней, а университеты не умеют изучать заказ бизнеса»,— отметил заместитель директора образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Станислав Нисимов на панельной дискуссии, посвященной новым программам подготовки кадров. «Если вы работаете с ориентацией на бизнес, то должны заточить учебный продукт под его запрос,— пояснил он.— При этом понятно, что проект не может быть одноразовым. Проблема решается за счет создания базовых модулей, которые можно потом использовать даже в вузовских программах».

Необходимость трансформации видят и в самих вузах. Как прокомментировал проректор по инновационной деятельности НИУ МИЭТ Алексей Переверзев, в системе образования многое должно поменяться: образовательный процесс уже становится не самоцелью, а ориентируется на создаваемые знаниями продукты. Пока же система образования представляет собой инерционную машину, основным критерием успешности которой является цитируемость. Поэтому для каждого университета появляется развилка: двигать науку или заниматься инженерией — для небольших институтов она становится принципиальной. В то же время, по его словам, студентам необходимо научиться взаимодействовать с рынком, а университету для этого требуется тесная связь с промышленностью и бизнесом, а также возможность гибко адаптироваться под индустриального партнера. Наличие такого партнера может попутно решить и проблему операционных затрат на обслуживание сложного технического оборудования, добавил проректор МИЭТ.

Первый проректор Уральского федерального университета Сергей Кортов, в свою очередь, уточнил, что профессорское сообщество очень неоднородное по уровню квалификации, и когда в вузе в корне перестраивается образовательный процесс, то преподаватель либо переучивается, либо уходит. У тех же, кто остался, зарплата вырастает в несколько раз.

Научный руководитель Федерального института развития образования РАНХиГС Ефим Коган отметил, что крайне редко бизнес сам идет в университет, поэтому вузам нужна команда сотрудников, которые анализируют кадровую потребность производства. «Эти специалисты могли бы приносить университету заказы на программы — для этого их целесообразно объединить в маркетинговую структуру, которая занималась бы изучением рынка труда»,— пояснил он.

Потребность в новых обучающих программах для специалистов возникает в случае разработки нового инновационного продукта, запуска и становления производства или продвижения инновационной продукции на рынок (в данном случае обучение требуется в первую очередь потенциальным пользователям). Такая технология, позволяющая транслировать университетам спрос бизнеса, есть у ФИОП. Фонд выступает как посредник между наноиндустрией и образовательной системой. «Когда университету просто дают деньги — это не работает, важно появление новой задачи»,— отметил Ефим Коган.

Инициатором образовательного проекта может стать предприятие, выпускающее высокотехнологичную продукцию. При этом компания определяет тематику, Фонд организует конкурсный отбор исполнителя проекта из числа российских университетов и научных организаций, проводит экспертизу, и выбранный вуз получает финансирование Фонда на разработку программы, обучение по которой для специалистов обеспечивает индустриальный партнер.

Всего в подготовку новых программ в интересах почти 200 компаний ФИОП вовлек более 70 университетов и научных организаций. Интересно отметить, что у большинства вузов после реализации программы с Фондом появились и собственные новые программы дополнительного профессионального образования. Кроме того, в половине случаев такие программы полностью или частично включались в основной образовательный процесс. Также практика показывает, что вузы, участвующие в образовательных проектах Фонда, впоследствии имеют более высокую долю бюджета, получаемого за счет коммерциализации разработок — это касается как инженерных, так и классических университетов.

Начальник отдела научных и образовательных программ Наноцентра Петрозаводского государственного университета Наталья Ершова уверена, что использование технологии Фонда по проектированию программ дополнительного профессионального образования усилило их ориентацию на задачи реального производства Фото: Предоставлено пресс-службой компании "Роснано"

Чтобы настроить эффективный контакт между предприятиями и вузами, ФИОП продвигает систему консультационной и методической поддержки университетских команд. «Представители системы образования, как правило, не обладают полным пониманием того, как работать с рынком труда. Бизнесу нужен быстрый, дешевый и гарантированный результат, а университеты используют процессный подход и придерживаются позиции "профинансируйте, а дальше мы сами знаем, чему и как учить"»,— отметил Станислав Нисимов. Решить эту проблему и помогают предлагаемые ФИОП инструменты влияния бизнеса на реализацию образовательных проектов, такие как изучение и обсуждение с компаниями актуальных кадровых проблем, создание модульных и гибких программ с возможностью дистанционного обучения, обучение вузов работе с рынком труда.

Для бизнеса эффект от использования обучающих программ, по словам Ефима Когана, ярко выражен: в среднем через год-полтора после окончания проекта отмечается рост производительности — это происходит за счет того, что технология фонда предполагает персональное обучение и позволяет эффективно пройти дельту между реальными умениями работников и современными требованиями к их трудовым обязанностям.

При этом востребованность продуктов рынком в значительной мере определяется тем, как сформирована внутренняя организационная структура . «Сейчас главное противоречие менеджмента большинства образовательных организаций состоит в несоответствии между внутренней системой управления и необходимостью поведения организации как участника рыночных отношений»,— отметил Ефим Коган. «Если университеты будут продолжать плыть по течению, то они умрут, и ДПО — это основной стартовый капитал, который может помочь изменить университет: от системы управления до содержания основных образовательных программ»,— резюмировал советник руководителя Россотрудничества Дмитрий Гужеля.

От рынка компетенций к рынку квалификаций

Одновременно сигналы о дефицитных или устаревающих квалификациях от рынка труда посылают в вузы центры оценки квалификаций (ЦОК), созданные при поддержке ФИОП и Межотраслевого объединения наноиндустрии.

Центры оценки квалификации в наноиндустрии, действующие уже в 12 российских регионах, могут стать «точками сборки» инжиниринговых команд в рамках реализации инновационных проектов. Генеральный директор НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» Сергей Цыбуков отметил, что дополнительное профессиональное образование должно опираться на профессиональные стандарты, суть которых заключается в описании требований к знаниям, умениям и навыкам, необходимым работникам для выполнения трудовых функций в соответствии с запросами современного производства. Директор департамента науки СПбГЭТУ ЛЭТИ Виктор Лучинин, в свою очередь, уточнил, что разработка профстандарта актуальна, даже когда речь идет о перспективных профессиях, которые появятся через пять-десять лет, а студентов надо начинать готовить уже сегодня. В этом случае профессиональный стандарт становится ориентиром для разработки образовательных программ и опережающей подготовки кадров.

Также Сергей Цыбуков рассказал, что в Центре оценки квалификаций на базе возглавляемого им завода реализована модель формирования инжиниринговых команд. ЦОК ищет и формирует команды в рамках одной компании, объединения нескольких компаний среди технологических предпринимателей и специалистов, затем оценивает входные квалификации, выявляет квалификационные дефициты, а дальше уже взаимодействует с вузами по разработке программ обучения. В свою очередь, после прохождения специалистами обучения ЦОК оценивает их на соответствие квалификационным требованиям.

Ксения Ильинская