Первый проректор Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Кортов о том, как в университете создается инновационная инфраструктура:

— В 2010 году руководством университета было принято решение о создании инновационного направления, тогда помимо поддержки появления стартапов мы сразу поставили задачу развивать технологические компетенции на базе университета — это означает, что в указанной модели мы должны выдать заказчику опытный образец с технической и технологической документацией.

Доход в инновационной сфере растет с 2010 года, и на сегодня на счет университета в год приходит около 400 млн руб., еще столько же зарабатывают малые инновационные предприятия с участием университета, которые перечисляют УрФУ из своей прибыли около 6 млн руб. Университет ведет финансовый учет не только по российским, но и по международным стандартам финансовой отчетности, в которой отражается деятельность малых предприятий.

Ежегодно УрФУ проводит фестиваль инноваций «Иннофест», акселераторы и хакатоны, в которых генерируется более 100 проектных предложений. Лишь 20–30 из них превращаются в проекты, привлекательные для институтов развития и инвесторов, но все студенты, участвующие в проектной деятельности, получают компетенции технологического предпринимательства и технического творчества и очень востребованы работодателями.

В рамках эксперимента по внедрению проектной деятельности в процесс обучения, начавшегося с 2017 года в ИТ-сфере, до 50% учебного времени на старших курсах может отдаваться работе над проектом, причем задачи ставятся не преподавателями, а компаниями реального сектора экономики. Также часть образовательных модулей может осваиваться студентами онлайн. Использование проектного обучения и онлайн-технологий заставляет преподавателей постоянно повышать квалификацию, а университет — приглашать преподавателей из бизнеса.