Преимущества и риски

Российская черная металлургия стала самой рентабельной в мире. Обеспечили это низкая себестоимость производства, доступная сырьевая база, частная форма собственности и слабость национальной валюты.
Вопреки глобальному тренду
91% мирового производства стального горячекатаного проката убыточно — такие данные НЛМК приводила на международной конференции «Российский рынок металлов» в текущем году. Однако этот глобальный тренд не затрагивает российских производителей стали. По итогам 2018 года средняя рентабельность по EBITDA четырех крупнейших российских металлургических компаний составила 31,4%.
Крупнейшие российские сталелитейные компании (НЛМК, «Северсталь», Evraz, ММК совокупно производят 77% стали в России — 55,2 млн тонн из 71,7 млн тонн в 2018 году) имеют стабильные рейтинги от крупнейших мировых агентств Fitch, Moody`s, S&P. Причем 80% выручки ММК ($6,6 млрд в 2018 году) и 39% выручки НЛМК ($4,7 млрд в 2018 году) приходится на Россию и СНГ, 64% продаж «Северстали» (7,2 млн тонн в 2018 году) приходится на Россию.
Летом текущего года крупнейшая российская сталелитейная компания НЛМК Владимира Лисина впервые обогнала по капитализации крупнейшую мировую сталелитейную компанию ArcelorMittаl. 4 июня НЛМК на Лондонской фондовой бирже стоил $15,88 млрд. Капитализация ArcelorMittаl на Нью-Йоркской фондовой бирже тогда составила $15,7 млрд.
В ноябре рейтинговое агентство Moody`s ухудшило рейтинг ArcelorMittal до негативного. ArcelorMittаl сильно страдает от торговой войны США и Китая, потому что зависит от спроса на сталь в Китае и цен на рынках присутствия.
И российский экспорт растет, несмотря на огромное количество торговых ограничений, которые действуют сегодня на мировом сталелитейном рынке. По данным Deloitte, Россия является третьим крупнейшим экспортером стали в мире, уступая только Китаю и Японии.
По данным на август текущего года, среднемировая себестоимость производства тонны горячего проката составляла $469 — на $101 больше, чем цена тонны стального проката. Для сравнения: себестоимость производства слябов на ММК составляет $289 за тонну (данные по итогам 2018 года). В то время как ArcelorMittаl в течение года неоднократно заявляла о сокращении производства стали, российская отрасль увеличивает инвестиции, производство стали, сохраняет низкую долговую нагрузку и выплачивает дивиденды. НЛМК, «Северсталь» и ММК привязали выплаты акционерам к свободному денежному потоку и выплачивают 100% этого показателя на ежеквартальной основе.
Ослабление валюты
Ключевые финансовые показатели российских сталелитейных компаний зачастую выглядят более привлекательными по сравнению с их зарубежными аналогами, говорит руководитель направления инвестиционного консультирования НАО «Евроэксперт» Елена Ютландова — это можно объяснить высокими валютными ценами на продукцию и слабостью отечественной валюты, в которой исчисляются затраты металлургов. Да и сами эти затраты зачастую ниже.
Затраты на электроэнергию, коммунальные услуги и оплату труда в России невелики, даже ниже, чем в Китае, что также влияет на рентабельность производства стали в стране, подчеркивает старший директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Кроме того, экологические штрафы и налоги в нашей стране очень низки в сравнении с западными: за выбросы серных соединений, загрязняющих воздух, российские промышленники платят штрафы, не превышающие 0,5 млн руб.
По прогнозам аналитиков, в 2020 году ожидается дальнейшее ослабление российской валюты, говорит госпожа Ютландова, но оно будет происходить на фоне снижения цен на сталь и глобального замедления спроса на металл. Поэтому производителям стали, скорее всего, нужно готовиться к стагнации отрасли. Выиграют в слабой рыночной конъюнктуре те компании, которые уже сейчас сосредоточились на повышении производственно-технического потенциала своих предприятий, расширяют территорию продаж, выводят на рынок новые продукты и подготовили разумные инвестиционные программы.
Российские сталелитейные компании продолжают интенсивное внедрение современных технологий, цифровых решений и завершают процесс автоматизации, замечает директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова: «Вместе с богатой сырьевой базой это позволит им оставаться в числе лидеров мировой индустрии».
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Источник: Althaus Group, данные компаний.
Но даже если предположить, что произойдет укрепление рубля, это не окажет критического влияния на доходность российских компаний и их конкурентоспособность, уверен руководитель проектов департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Константин Василенко. Реализуемые металлургами программы оптимизации затрат и внедрение современных экономичных технологий производства позволят поддерживать самую низкую в отрасли себестоимость производства и нивелировать валютные риски.
Однако нельзя забывать о том, что высокая маржинальность нашего производства в значительной степени базируется на дешевизне рабочей силы, замечает госпожа Шлапакова.
Выгодное занятие
Российские металлурги получили большое преимущество перед зарубежными конкурентами благодаря объективным рыночным и страновым факторам, говорит начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. После девальвации рубля в 2014 году конкурентоспособность экспортно ориентированных отраслей резко увеличилась, поскольку себестоимость производства в долларах упала почти вдвое. Сырье для российских компаний гораздо более доступно и дешево, чем для большинства западных компаний, говорит эксперт. Сырье российским металлургам обходится дешевле, чем многим их зарубежным коллегам, согласен господин Худалов. От международного бенчмарка поставщик сырья рассчитывает цену сырья с учетом транспортных расходов и портового сбора, а железнодорожный тариф до порта обычно раза в полтора-два выше, чем при поставках внутри страны.
На такой важный фактор, как обеспеченность сырьем и электроэнергией, указывает партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. ММК самостоятельно снабжает себя электроэнергией на 61%, НЛМК — на 53%, «Северсталь» — на 78%.
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Источник: Althaus Group, данные компаний.
Немаловажно и то, что предприятия отрасли находятся в частной собственности, что обеспечивает более эффективное управление бизнесом, чем в отраслях с преобладанием государственной формы собственности.
С учетом всех этих факторов заниматься металлургией в России очень выгодно, и нет ничего удивительного в том, что российские металлурги сокращают производственные мощности за рубежом, одновременно наращивая их в России. Это не превращает российских металлургов в локальных игроков. Российские металлурги интенсивнее всех работают над сокращением издержек, но это не отменяет рисков, с которыми столкнутся компании. Мировая сталелитейная отрасль будет стремиться к снижению отрицательного влияния на окружающую среду, в том числе за счет локализации «грязных» производств в низкоразвитых странах. России важно не попасть в эту категорию. Передовые российские предприятия прилагают усилия к тому, чтобы сделать производство более экологичным, однако с заметным отставанием от зарубежных конкурентов, говорит госпожа Шлапакова. Усложняет жизнь сталелитейных компаний и экономическая политика государства, подчеркивает она: тарифы на железнодорожные перевозки и электроэнергию для промышленных потребителей растут, государство стремится изымать прибыль из тех отраслей, где она еще есть.
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