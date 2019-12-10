Преимущества и риски

Российская черная металлургия стала самой рентабельной в мире. Обеспечили это низкая себестоимость производства, доступная сырьевая база, частная форма собственности и слабость национальной валюты.

Вопреки глобальному тренду

91% мирового производства стального горячекатаного проката убыточно — такие данные НЛМК приводила на международной конференции «Российский рынок металлов» в текущем году. Однако этот глобальный тренд не затрагивает российских производителей стали. По итогам 2018 года средняя рентабельность по EBITDA четырех крупнейших российских металлургических компаний составила 31,4%.

Крупнейшие российские сталелитейные компании (НЛМК, «Северсталь», Evraz, ММК совокупно производят 77% стали в России — 55,2 млн тонн из 71,7 млн тонн в 2018 году) имеют стабильные рейтинги от крупнейших мировых агентств Fitch, Moody`s, S&P. Причем 80% выручки ММК ($6,6 млрд в 2018 году) и 39% выручки НЛМК ($4,7 млрд в 2018 году) приходится на Россию и СНГ, 64% продаж «Северстали» (7,2 млн тонн в 2018 году) приходится на Россию.

Летом текущего года крупнейшая российская сталелитейная компания НЛМК Владимира Лисина впервые обогнала по капитализации крупнейшую мировую сталелитейную компанию ArcelorMittаl. 4 июня НЛМК на Лондонской фондовой бирже стоил $15,88 млрд. Капитализация ArcelorMittаl на Нью-Йоркской фондовой бирже тогда составила $15,7 млрд.

В ноябре рейтинговое агентство Moody`s ухудшило рейтинг ArcelorMittal до негативного. ArcelorMittаl сильно страдает от торговой войны США и Китая, потому что зависит от спроса на сталь в Китае и цен на рынках присутствия.

И российский экспорт растет, несмотря на огромное количество торговых ограничений, которые действуют сегодня на мировом сталелитейном рынке. По данным Deloitte, Россия является третьим крупнейшим экспортером стали в мире, уступая только Китаю и Японии.

По данным на август текущего года, среднемировая себестоимость производства тонны горячего проката составляла $469 — на $101 больше, чем цена тонны стального проката. Для сравнения: себестоимость производства слябов на ММК составляет $289 за тонну (данные по итогам 2018 года). В то время как ArcelorMittаl в течение года неоднократно заявляла о сокращении производства стали, российская отрасль увеличивает инвестиции, производство стали, сохраняет низкую долговую нагрузку и выплачивает дивиденды. НЛМК, «Северсталь» и ММК привязали выплаты акционерам к свободному денежному потоку и выплачивают 100% этого показателя на ежеквартальной основе.

Ослабление валюты

Ключевые финансовые показатели российских сталелитейных компаний зачастую выглядят более привлекательными по сравнению с их зарубежными аналогами, говорит руководитель направления инвестиционного консультирования НАО «Евроэксперт» Елена Ютландова — это можно объяснить высокими валютными ценами на продукцию и слабостью отечественной валюты, в которой исчисляются затраты металлургов. Да и сами эти затраты зачастую ниже.

Затраты на электроэнергию, коммунальные услуги и оплату труда в России невелики, даже ниже, чем в Китае, что также влияет на рентабельность производства стали в стране, подчеркивает старший директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Кроме того, экологические штрафы и налоги в нашей стране очень низки в сравнении с западными: за выбросы серных соединений, загрязняющих воздух, российские промышленники платят штрафы, не превышающие 0,5 млн руб.

По прогнозам аналитиков, в 2020 году ожидается дальнейшее ослабление российской валюты, говорит госпожа Ютландова, но оно будет происходить на фоне снижения цен на сталь и глобального замедления спроса на металл. Поэтому производителям стали, скорее всего, нужно готовиться к стагнации отрасли. Выиграют в слабой рыночной конъюнктуре те компании, которые уже сейчас сосредоточились на повышении производственно-технического потенциала своих предприятий, расширяют территорию продаж, выводят на рынок новые продукты и подготовили разумные инвестиционные программы.

Российские сталелитейные компании продолжают интенсивное внедрение современных технологий, цифровых решений и завершают процесс автоматизации, замечает директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова: «Вместе с богатой сырьевой базой это позволит им оставаться в числе лидеров мировой индустрии».

Финансовые показатели ведущих металлургических компаний России Выручка ($млн) EBITDA ($млн) Рентабельность по EBITDA (%) 2018 2017 2018 2017 2018 2017 «Евраз» 12836 10827 3777 2624 29 24 НЛМК 12046 10065 3589 2655 30 26 «Северсталь» 8580 7848 3142 2577 37 33 ММК 8214 7546 2418 2032 29 27 «Металлоинвест» 7187 6231 2934 2120 34 34 «Мечел» 4970 5128 1203 1391 24 27 открыть таблицу в новом окне Источник: Althaus Group, данные компаний.

Но даже если предположить, что произойдет укрепление рубля, это не окажет критического влияния на доходность российских компаний и их конкурентоспособность, уверен руководитель проектов департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Константин Василенко. Реализуемые металлургами программы оптимизации затрат и внедрение современных экономичных технологий производства позволят поддерживать самую низкую в отрасли себестоимость производства и нивелировать валютные риски.

Однако нельзя забывать о том, что высокая маржинальность нашего производства в значительной степени базируется на дешевизне рабочей силы, замечает госпожа Шлапакова.

Выгодное занятие

Российские металлурги получили большое преимущество перед зарубежными конкурентами благодаря объективным рыночным и страновым факторам, говорит начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. После девальвации рубля в 2014 году конкурентоспособность экспортно ориентированных отраслей резко увеличилась, поскольку себестоимость производства в долларах упала почти вдвое. Сырье для российских компаний гораздо более доступно и дешево, чем для большинства западных компаний, говорит эксперт. Сырье российским металлургам обходится дешевле, чем многим их зарубежным коллегам, согласен господин Худалов. От международного бенчмарка поставщик сырья рассчитывает цену сырья с учетом транспортных расходов и портового сбора, а железнодорожный тариф до порта обычно раза в полтора-два выше, чем при поставках внутри страны.

На такой важный фактор, как обеспеченность сырьем и электроэнергией, указывает партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. ММК самостоятельно снабжает себя электроэнергией на 61%, НЛМК — на 53%, «Северсталь» — на 78%.

Сравнительная оценка рентабельности собственного капитала и активов металлургических компаний в мире (%) ROE ROA Россия 44 18 Австралия 12 9 Северная Америка 26 10 Европа 12 6 Япония 7 3 Китай 14 7 Индия 7 7 открыть таблицу в новом окне Источник: Althaus Group, данные компаний.

Немаловажно и то, что предприятия отрасли находятся в частной собственности, что обеспечивает более эффективное управление бизнесом, чем в отраслях с преобладанием государственной формы собственности.

С учетом всех этих факторов заниматься металлургией в России очень выгодно, и нет ничего удивительного в том, что российские металлурги сокращают производственные мощности за рубежом, одновременно наращивая их в России. Это не превращает российских металлургов в локальных игроков. Российские металлурги интенсивнее всех работают над сокращением издержек, но это не отменяет рисков, с которыми столкнутся компании. Мировая сталелитейная отрасль будет стремиться к снижению отрицательного влияния на окружающую среду, в том числе за счет локализации «грязных» производств в низкоразвитых странах. России важно не попасть в эту категорию. Передовые российские предприятия прилагают усилия к тому, чтобы сделать производство более экологичным, однако с заметным отставанием от зарубежных конкурентов, говорит госпожа Шлапакова. Усложняет жизнь сталелитейных компаний и экономическая политика государства, подчеркивает она: тарифы на железнодорожные перевозки и электроэнергию для промышленных потребителей растут, государство стремится изымать прибыль из тех отраслей, где она еще есть.

Мария Иванова