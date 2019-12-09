Компания «Кнауф» откроет после реконструкции производство в Ленобласти

Компания «Кнауф» после реконструкции откроет производственный комплекс «Кнауф Петроборд». Завод расположен в Гатчинском районе Ленобласти.

В рамках работ по модернизации предприятия, были реконструированы очистные сооружения и установлена новая формующая часть картоноделательной машины для производства облицовочного картона. Реконструкция позволит увеличить мощности завода в полтора раза.

Власти Ленобласти и компания «Кнауф» подписали соглашение о реконструкции завода в 2017 году в рамках ПМЭФ. АО «Кнауф Петроборд» входит в состав международной группы Knauf с 2008 года. Предприятие производит коробочный и облицовочный картон. Сообщалось, что компания к 2021 году вложит в модернизацию предприятия 3,5 млрд рублей.