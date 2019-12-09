Парковка в Москве на новогодние праздники будет бесплатной

С 1 по 8 января парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Плату за припаркованный автомобиль не будут взимать даже на улицах, где действует тариф 380 руб./час, сообщает пресс-служба столичного парковочного пространства.

Плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам.

Ранее в Мосгордуме предложили ввести 50-процентную скидку на оплату штрафа за неоплаченную городскую парковку. Столичная мэрия ожидает, что в 2019 году штрафы за неоплаченную парковку принесут в городскую казну 5,8 млрд руб.

Подробнее об идее ввести скидку на штрафы за неоплаченную парковку — в публикации “Ъ”.