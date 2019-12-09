В Ульяновской области чиновники задолжали более 2 млн рублей хозяйствующим субъектам

В Инзенском районе Ульяновской области органы местного самоуправления задолжали свыше 2,2 млн руб. хозяйствующим субъектам. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, в 2017 - 2018 году органами власти были заключены контракты на оказание образовательным организациям услуг по тепло- и водоснабжению, а также водоотведению.Однако после выполнения ими условий договора должностные лица не оплатили результаты сделки.

В отношении ряда руководителей были возбуждены административные дела по ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). После обращения прокуратуры к главе районной администрации в начале декабря текущего года органы власти погасили задолженность по 32 муниципальным контрактам на сумму более 2,2 млн руб.

Алена Смирнова