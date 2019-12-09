В Нижегородской области сменился глава Следственного комитета

Глава нижегородского следственного управления СК РФ полковник юстиции Андрей Виноградов покинул пост по указу президента РФ, он возглавит следственное управление в Кировской области. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в кировском СУ СК. В свою очередь, уже бывший глава кировского управления генерал-майор юстиции Айрат Ахметшин теперь возглавит нижегородское ведомство.

Андрей Виноградов родился в 1971 году в Ленинградской области, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и Санкт-Петербургский юридический институт. Заместителем начальника нижегородского следственного управления СК РФ он был назначен в марте 2015 года, а спустя год возглавил ведомство.

Айрат Ахметшин родился в Казани в 1973 году, окончил Казанский государственный университет. В 2010 году получил должность заместителя руководителя СУ СК при прокуратуре РФ по республике Татарстан, после работал в должности замглавы республиканского СУ СК. В 2017 году был назначен главой кировского следственного управления.

Андрей Репин, Анастасия Еремина