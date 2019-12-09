Евгений Куйвашев организовал голосование о выходном 31 декабря

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил изучить общественное мнение, насколько актуален выходной 31 декабря. Он устроил голосование в своем Instagram с пояснением: «Сейчас так много говорят о 31 декабря, и я решил узнать, актуален ли этот вопрос для нашего региона».

31 декабря 2019 года стало рабочим днем. Власти ряда регионов приняли решение о переносе последнего рабочего дня года с 31 на 28 декабря, субботу. Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря. Он закрепляет за правительством переносить выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю.