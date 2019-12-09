Удмуртия заключит контракты по установке и обслуживанию освещения на двух трассах региона

Правительство Удмуртии распорядилось провести торги и заключить госконтракты по установке, обслуживанию и содержанию освещения на трассах Ижевск-Ува км 35+400 — км 35+800 и Завьялово-Каменное км 3+900 — 5+500 на 2019-2023 годы. Предельный объем средств на оплату контрактов составит 2,89 млн руб. и 6,16 млн руб. соответственно. Срок окончания работ — 31 декабря 2023 года. Распоряжения опубликованы на сайте главы и правительства республики.

Так, финансирование контракта по трассе Ижевск-Ува в 2019 году отсутствует, в 2020 году оно составит 2,15 млн руб., в 2021, 2022 и 2023 — по 245,97 тыс. руб. ежегодно. Оплата контракта по трассе Завьялово-Каменное в 2019 году также отсутствует, в 2020 году оно составит — 5,16 млн руб., в 2021,2021 и 2023 — по 335,62 тыс. руб. в год.