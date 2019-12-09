В России готовятся ввести электронные договоры купли-продажи машин

Минкомсвязь и МВД разрабатывают электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобилей через портал госуслуг. На первом этапе новый сервис будет доступен только физлицам, рассказал “Ъ” замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. По данным “Ъ”, электронные договоры будут доступны уже в 2020 году.

С помощью сервиса покупатели смогут узнать параметры и историю автомобиля: число владельцев, ограничения судебных приставов, нахождение машины в розыске и т. д. На портале госуслуг можно будет сформировать электронный ДКП, который заполняется автоматически. Заверяться договор будет электронной подписью сторон сделки через личный кабинет.

Подробнее об электронном ДКП — в публикации “Ъ” «Минкомсвязь пошла на сделку с ГИБДД».