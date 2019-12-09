Бывший футболист из Ижевска стал главным тренером ФК «Сочи»

Экс-полузащитник ижевского «Газовик-Газпром» 53-летний Владимир Федоров назначен главным тренером ФК «Сочи», выступающего в РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На протяжении двух последних лет Владимир Федоров возглавлял ФК «Оренбург», с которым добился наивысшего достижения в истории клуба — 7 места в минувшем сезоне РПЛ. Отметим, что на посту главного тренера «Оренбурга» господина Федорова сменил Константин Емельянов, который также отыграл в составе ижевского «Газовик-Газпром» 60 матчей с 1999 по 2001 год на позиции защитника. Владимир Федоров играл в составе ижевской команды в сезоне 1999 года. В 40 матчах он забил три гола.