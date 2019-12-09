Штрафы за нарушение паспортно-визового режима в Удмуртии за 2019 год составили 18,83 млн рублей

За 11 месяцев 2019 года общая сумма штрафов, наложенных в Удмуртии за нарушение паспортно-визового режима, составила 18,83 млн руб. Из них взыскано штрафов на 11,78 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

За обозначенный период в Удмуртии составили 10,18 тыс. протоколов об административных правонарушений. Так, по ст. 19.15 КоАП РФ (проживание без документа, удостоверяющего личность гражданина) к ответственности привлекли 4,16 тыс. граждан, по ст. 19.16 КоАП РФ (умышленная порча или небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату) — 5,49 тыс. граждан, по ст. 19.15.1 КоАП РФ (за проживание по месту пребывания или по месту жительства без регистрации) — 388 граждан. Также имели место нарушение правил регистрации, незаконное изъятие или принятие документа в залог, предоставление ложных сведений для получения паспорта.