«Соврудник» приобретет 24% акций «Верхнетисской ГРК»

Компания «Соврудник» (входит в группу «Южуралзолото») обратилась в Федеральную антимонопольную службу России с ходатайствам о приобретении доли в ЗАО «Верхнетисская горнорудная компания» (Красноярск). Как следует из материалов ФАС, речь идет о 24% голосующих акций компании. В совокупности с имеющимися у ООО «Соврудник» голосующими акциями ГРК, доля «Соврудника» в компании составит 49%.

ООО «Соврудник» специализируется на добыче рудного золота открытым способом с переработкой руды. Предприятие входит в первую десятку золотодобывающих компаний России и занимает второе место по объемам золотодобычи в Красноярском крае, говорится на его сайте. Выручка в 2018 году — 15,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

Верхнетисская горнорудная компания, по данным «СПАРК-Интерфакс», контролируется АО «Красноярскгеология» и ведет деятельность в сфере добычи руд и песков драгоценных металлов, золота, серебра и металлов платиновой группы. Финансовые показатели не раскрываются.

Оксана Павлова