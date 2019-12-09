Сборная России победила в общекомандном зачете ЧЕ по плаванию на короткой воде

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Российские спортсмены завоевали 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Результат стал лучшим достижением российской команды на чемпионатах Европы. ЧЕ по плаванию на короткой воде проходил в Глазго.

Золотые медали:

Владимир Морозов (50 м вольным стилем, 100 м вольным стилем, 50 м брассом);

Климент Колесников (50 м на спине, 100 м на спине, 100 м комплексным плаванием);

Олег Костин (50 м баттерфляем);

Мария Темникова (200 м брассом);

Мария Каменева (50 м вольным стилем);

мужская кролевая эстафета 4х50 м;

смешанная комбинированная эстафета 4х50 м;

смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем;

мужская комбинированная эстафета 4х50 м.

Серебряные медали:

Михаил Вековищев (100 м баттерфляем);

Сергей Фесиков (100 м комплексным плаванием);

Илья Бородин (400 м комплексным плаванием);

Мария Каменева (100 м на спине и 100 м комплексным плаванием).

Бронзовые медали:

Владислав Гринев (100 м вольным стилем);

Михаил Вековищев (200 м вольным стилем);

Даниил Пасынков (400 м комплексным плаванием);

женская сборная России в комбинированной эстафете 4х50 м.

Результат стал лучшим достижением российской команды на чемпионатах Европы. Соревнования по плаванию на короткой воде проходили в Глазго.