Сборная России победила в общекомандном зачете ЧЕ по плаванию на короткой воде

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Российские спортсмены завоевали 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Результат стал лучшим достижением российской команды на чемпионатах Европы. ЧЕ по плаванию на короткой воде проходил в Глазго.
Золотые медали:
- Владимир Морозов (50 м вольным стилем, 100 м вольным стилем, 50 м брассом);
- Климент Колесников (50 м на спине, 100 м на спине, 100 м комплексным плаванием);
- Олег Костин (50 м баттерфляем);
- Мария Темникова (200 м брассом);
- Мария Каменева (50 м вольным стилем);
- мужская кролевая эстафета 4х50 м;
- смешанная комбинированная эстафета 4х50 м;
- смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем;
- мужская комбинированная эстафета 4х50 м.
Серебряные медали:
- Михаил Вековищев (100 м баттерфляем);
- Сергей Фесиков (100 м комплексным плаванием);
- Илья Бородин (400 м комплексным плаванием);
- Мария Каменева (100 м на спине и 100 м комплексным плаванием).
Бронзовые медали:
- Владислав Гринев (100 м вольным стилем);
- Михаил Вековищев (200 м вольным стилем);
- Даниил Пасынков (400 м комплексным плаванием);
- женская сборная России в комбинированной эстафете 4х50 м.
Результат стал лучшим достижением российской команды на чемпионатах Европы. Соревнования по плаванию на короткой воде проходили в Глазго.