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Сборная России победила в общекомандном зачете ЧЕ по плаванию на короткой воде

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Российские спортсмены завоевали 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Результат стал лучшим достижением российской команды на чемпионатах Европы. ЧЕ по плаванию на короткой воде проходил в Глазго.

Золотые медали:

  • Владимир Морозов (50 м вольным стилем, 100 м вольным стилем, 50 м брассом);
  • Климент Колесников (50 м на спине, 100 м на спине, 100 м комплексным плаванием);
  • Олег Костин (50 м баттерфляем);
  • Мария Темникова (200 м брассом);
  • Мария Каменева (50 м вольным стилем);
  • мужская кролевая эстафета 4х50 м;
  • смешанная комбинированная эстафета 4х50 м;
  • смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем;
  • мужская комбинированная эстафета 4х50 м.

Серебряные медали:

  • Михаил Вековищев (100 м баттерфляем);
  • Сергей Фесиков (100 м комплексным плаванием);
  • Илья Бородин (400 м комплексным плаванием);
  • Мария Каменева (100 м на спине и 100 м комплексным плаванием).

Бронзовые медали:

  • Владислав Гринев (100 м вольным стилем);
  • Михаил Вековищев (200 м вольным стилем);
  • Даниил Пасынков (400 м комплексным плаванием);
  • женская сборная России в комбинированной эстафете 4х50 м.

Результат стал лучшим достижением российской команды на чемпионатах Европы. Соревнования по плаванию на короткой воде проходили в Глазго.

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