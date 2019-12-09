Чайка Юрий Яковлевич

Родился 21 мая 1951 года в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. В 1968–1970 годах учился в Политехническом институте Комсомольска-на-Амуре. В 1976 году окончил Свердловский юридический институт.

Работал электриком, служил в армии. С 1976 года — стажер, затем следователь прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области. С 1978 года — заместитель Тулунского межрайонного прокурора Иркутской области. В 1979–1983 годах — тайшетский транспортный прокурор. В 1983 году возглавил следственный отдел Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. С 1984 года — инструктор отдела административных органов иркутского обкома КПСС. В 1986–1988 годах — первый заместитель прокурора Иркутской области. С 1988 года — заведующий государственно-правовым отделом иркутского обкома КПСС. В 1990–1992 годах — прокурор Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, с 1992 года — прокурор Иркутской области.

В ноябре 1995 года назначен первым заместителем генпрокурора РФ. С 2 апреля по 9 августа 1999 года исполнял обязанности генпрокурора. С августа 1999 года — министр юстиции РФ, с 23 июня 2006 года — генпрокурор РФ.

Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, медалями. Заслуженный юрист РФ. Женат, два сына.