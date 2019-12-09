«МРСК Урала» вступил в дело о банкротстве «Треста №14»

ОАО «МРСК Урала» подало в краевой арбитражный суд Пермского края заявление о вступлении в дело о банкротстве ПАО «Трест №14». Как стало известно «Ъ-Прикамье» из материалов дела, сумма долга стройпредприятия перед «МРСК Урала» составляет 4,76 млн руб. Суд принял заявление к производству.

В суде пояснили, что финансовые требования распределительной сетевой компании связаны с долгом «Треста №14» по другому иску, датированному 2018 годом. Согласно этому заявлению, «МРСК Урала» взыскивало с застройщика 8,46 млн руб. и 276 тыс. руб. процентов за технологическое присоединение к сетям школы во Фролах по ул. Светлая, 2 и детского сада по ул. Светлая, 3. Истец сообщал, что «Трест №14» оплатил выполненные работы не в полном объеме, поэтому «МРСК Урала» обратилось в суд. Арбитраж требование истца о взыскании средств удовлетворил, однако ответчик выполнил решение суда частично, не заплатив распределительной сетевой компании 4,76 млн руб. плюс проценты и госпошлину.

Напомним, с мая этого года по заявлению ФНС в краевом арбитражном суде в отношении «Треста №14» рассматривается дело о банкротстве. Сумма требований — 218 млн руб. Позже ФНС уточнила свои требования — до 181 млн руб. Арбитражный суд предоставил сторонам возможность договориться, отложив слушание до конца января 2020 года. Стороны намереваются пойти на мировую, однако в дело, еще до «МРСК Урала», вступил еще один кредитор — индивидуальный предприниматель Никита Березовский с долгом 145 тыс. рублей.