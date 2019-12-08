Колобков: Россия поможет белорусским спортсменам подготовиться к Олимпиаде-2020

Министерство спорта России готово предоставить спортсменам из Белоруссии базы для подготовки к летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио.

«С точки зрения подготовки спортсменов к Играм в Токио мы окажем всю возможную поддержку»,— заявил министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании коллегий министерства спорта РФ и министерства спорта и туризма Белоруссии в Сочи (цитата по «Интерфаксу»). Он указал, что Минску нужно передать Москве список российских тренировочных баз, где хотели бы готовиться белорусские спортсмены. «Всю поддержку мы окажем. Более того, мы поговорим с руководством регионов, чтобы они вам оказали всестороннюю поддержку»,— сказал он.

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук указал, что спортсменам из республики было бы удобно готовиться к Олимпиаде на Дальнем Востоке, поскольку этот регион расположен рядом с Японией. «Белоруссия от Токио находится очень далеко, и поэтому у нас много проблем, связанных с акклиматизацией. Мы заинтересованы, если у вас есть возможность, - предоставить нашим спортсменам легкой атлетики, бокса осуществлять подготовку к соревнованиям на базах Дальнего Востока. Мы будем вам за это очень благодарны»,— заявил он.

Также белорусский министр отметил, что в Сочи есть прекрасная база, где есть все условия для развития зимнего спорта. «У нас в стране зимние виды спорта неплохо развиты, но диапазон в России значительно больше. Таких видов спорта, как прыжки с трамплина, санный спорт у нас вообще нет в стране. Имея такую прекрасную базу в Сочи, мы могли бы совместном направлении выстроить работу»,— сказал господин Ковальчук.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в с 24 июля по 9 августа в Токио. сли исполком WADA примет рекомендацию, на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — без своего флага и гимна. Так было уже на зимних играх в Пхёнчхане в 2018 году. Решение будет принято 9 декабря.

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