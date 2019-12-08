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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Фанаты «Спартака» покинули трибуну в знак протеста против действий полиции

Фанаты московского футбольного клуба «Спартак» оставили свою трибуну на 30-й минуте матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в знак протеста против действий полиции. Столичный клуб принимал на своем поле «Ростов» и проиграл со счетом 1:4.

Протест из-за действий полицейских по отношению к фанатам организовало объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия», призвав активных болельщиков покидать стадионы на 30-й минуте всех матчей тура в знак протеста против жестких действий санкт-петербургской полиции по отношению к болельщикам «Спартака» до и после матча «Зенит»—«Спартак» (состоялся 1 декабря).

Призыву «Фратрии» последовали фанаты большинства клубов премьер-лиги.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Российский футбол показал свое исходнее».

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