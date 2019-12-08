Строители подвели итоги года

О необходимости вложения сотен миллиардов рублей в социальную инфраструктуру для устранения имеющегося дисбаланса, отсутствии риска в жилищном строительстве города, готовности банков кредитовать девелоперов, а также о необходимости немедленно приступить к реконструкции исторических зданий говорили представители власти и бизнеса на прошедшем в конце минувшей недели XVII съезде строителей Петербурга.

«Работа союза основывается на выстраивании диалога с властью. Мы должны знать, что нужно нашим жителям, и понимать взгляды руководства города на то, как решать те или иные проблемы»,— отметил президент Союза строительных объединений и организаций (ССОО) Александр Вахмистров, открывая съезд. После чего пригласил губернатора Петербурга Александра Беглова выступить с докладом, посвященным деятельности строительного комплекса города в 2019 г., а также планам и прогнозам на 2020 г.

Ликвидировать дисбаланс

Господин Беглов отметил, что 2019 г. «прошел не так, как хотелось бы», однако показатели, которые есть сегодня, внушают определенное уважение. «Если взять 2018 год, то тогда в городе было введено 3,9 млн кв. м жилья. В этом году — 3,4 млн кв. м»,— добавил губернатор. После чего с сожалением констатировал наличие дисбаланса между жилищной и социальной застройкой. «От нормы нам не хватает 37 тыс. мест в детских садах и 26 тыс. мест в школах, 9 тыс. посещений в смену — это то, что касается поликлиник»,— уточнил господин Беглов. По его словам, до 2025 года общее количество разрешений на строительство составляет 25,5 млн кв. м жилья. «Для того чтобы нам достичь нормативов, надо построить 189 объектов социальной инфраструктуры. Чтобы их построить, город должен заработать 310 млрд рублей. А если посчитать и средства на инженерную инфраструктуру, включая транспортную, то это еще 320 млрд рублей»,— отметил губернатор. Таким образом, общий объем необходимых средств на финансирование социальной инфраструктуры, по словам Александра Беглова, составляет 620-630 млрд руб. «Этот дисбаланс нам с вами нужно, безусловно, ликвидировать»,— резюмировал он.

Тем не менее есть и положительный результат, заметил глава города. «В этом году Петербург получил 44 детских сада, 11 школ, 2 поликлиники, 16 офисов врачей общей практики»,— рассказал господин Беглов. Обратившись к застройщикам, губернатор попросил у них поддержки и помощи, чтобы жилье вводилось уже с социальной инфраструктурой. При этом, по словам губернатора, с недобросовестными строителями жилья и социальных объектов были расторгнуты 26 контрактов на сумму 7 млрд руб. Кроме того, Александр Беглов подчеркнул, что в 2020 г. планируется завершить все городские долгострои.

Глава города также говорил о развитии инженерной и транспортной инфраструктуры Петербурга. В частности, он упомянул проекты, связанные с созданием транспортного каркаса города, включающего в себя весь городской транспорт, а также модернизацию центрального железнодорожного узла совместно с РЖД. Говоря о новом Генплане, господин Беглов подчеркнул, что в настоящее время идет застройка территорий бывших промышленных предприятий и сельхозземель, при этом не учитываются потребности людей в рабочих местах. «Если так упорно строить жилье, то где работать будем?» — высказался губернатор.

Александр Беглов также положительно оценил факт возвращения Петербурга в федеральную повестку, уточнив, что на город не только «обратили внимание», но уже удалось решить несколько важных вопросов. Среди них — выделение средств на социальные объекты, введение электронных виз, а также реконструкция аэропорта Пулково.

Без потенциального риска

Вице-президент Национального объединения строителей (Нострой) Антон Мороз в своем выступлении рассказал о том, что на рынке жилищного строительства Петербурга отсутствует серьезная зона потенциального риска. «По мнению экспертов, это стало возможным благодаря совместной работе власти и застройщиков, а также достаточно неплохого взаимодействия с банковским сектором»,— сообщил господин Мороз. Он также добавил, что в других регионах подобных результатов отмечено не было. По его словам, на сегодняшний момент в Петербурге насчитывается не более 10% долгостроев. При этом, по мнению Антона Мороза, судя по динамике, в скором времени они будут сведены к нулю. Кроме того, господин Мороз отметил, что, несмотря на довольно невысокие темпы перехода на проектное финансирование в целом по стране, Петербург стал одной из лучших практик реализации данной реформы. По его словам, в настоящее время 11% рынка уже работает по новым правилам. «Это 1,5 млн кв. м, что является серьезным показателем»,— пояснил вице-президент Ностроя. При этом в Петербурге с новым продуктом работают уже семь банков. «Лидером среди них является Сбербанк, обеспечивающий финансирование 671 тыс. кв. м жилья, на втором ВТБ с 229 тыс. кв. м, на третьем — Дом.рф, у которого 213 тыс. кв. м»,— добавил господин Мороз.

Добрососедские отношения

Президент Союза строителей Ленинградской области «ЛеноблСоюзСтрой» Руслан Юсупов в своем выступлении подчеркнул важность добрососедских отношений между Петербургом и Ленинградской областью, отметив, что границ между регионами никаких нет. «Разве что на карте»,— добавил господин Юсупов. По его словам, совместная работа двух регионов и поиск решений позволяют создавать комфортную обстановку для жителей, развивать регион и помогать бизнесу. «Главным итогом я считаю появление фонда защиты прав дольщиков и механизма завершения долгостроев»,— отметил Руслан Юсупов. По его мнению, для Ленобласти важно не только ставить строительные рекорды, но и не забывать об обеспечении жителей необходимой инфраструктурой.

Спасение центра

Не менее важный вопрос, поднимавшийся на съезде, был посвящен сохранению исторического центра города. Эту тему затронул президент холдинга RBI Эдуард Тиктинский. «В ближайшие 10 лет КГИОП реконструирует 250 зданий в центре города. В Петербурге в общей сложности насчитывается около 9 тыс. объектов культурного наследия и еще 16 тыс. исторических зданий. В моем представлении, центр города сейчас находится в достаточно плохом состоянии»,— заявил господин Тиктинский. По его мнению, в ближайшие 25-30 лет нужно реконструировать по 800-900 зданий в год. «Вдумайтесь в эту цифру»,— сказал господин Тиктинский. Он полагает, что от 60 до 100 зданий может быть реконструировано за счет частных и государственных средств. «Если мы за 25-30 лет не реконструируем тот объем зданий, который у нас есть, то мы их потеряем»,— уверен глава RBI. По его словам, одновременно реконструировать тысячи зданий сложно со всех точек зрения. «И дело не только в финансах. Трудность состоит в отсутствии организационного ресурса, проработанной юридической базы, квалифицированных специалистов и расселении аварийного жилья»,— говорит Эдуард Тиктинский.

Он предложил создать федеральную программу по сохранению исторического центра, но сначала осознать в самом Петербурге, какой объем реконструкции ежегодно необходим, а также сформулировать консолидированное мнение о том, что основная проблема — это бездействие. «А не алчные девелоперы, которые реконструируют дома»,— добавил он. Позиция господина Тиктинского такова, что нужно сформировать консолидированное мнение всех граждан, чтобы информация об аварийности была доступна. «При этом, учитывая длительные сроки расселения зданий, этими вопросами нужно заниматься уже сейчас»,— уверен он. Помимо этого нужно устранить коллизии в законодательстве, заручиться поддержкой петербуржцев, привлекать частный бизнес для реконструкции зданий в центре с предоставлением определенных льгот, а также предоставить инвесторам гарантии расселения аварийных зданий. «Безусловно, надо взаимодействовать с градозащитниками. Во все времена были люди, выступающие против любой реконструкции в центре. Они говорили, что решения, предложенные городом, были недостаточно хорошими. Но когда будут найдены решения идеальные, по их мнению, спасать уже будет нечего»,— убежден Эдуард Тиктинский.

В ходе съезда также обсуждались необходимые меры по улучшению ситуации в строительной отрасли, сложности во взаимоотношениях с банками, а также изменения в нормативных актах.

После того как выступили все спикеры, состоялось общее собрание членов Союза строительных объединений и организаций, на котором были продлены полномочия исполнительного директора ССОО Олега Бритова, а также избран президентом союза Александр Вахмистров, который инициировал создание союза 17 лет назад.

Мария Кузнецова