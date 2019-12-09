Банк «Дом.РФ» перевесил лифты

Банк «Дом.РФ» нарастил капитал на 2 млрд руб. благодаря «оптимизации корпоративной структуры» группы АО «Дом.РФ». В октябре он избавился от контрольного пакета акций Щербинского лифтостроительного завода, а месяцем ранее — от компании «РК Строй», генподрядчика проблемных объектов строительной компании СУ-155. Вместо банка достройкой теперь будет заниматься НКО «Фонд "Дом.РФ"». Таким образом, группа отходит от «непрозрачных многоуровневых схем», на что указывала ранее Счетная палата, а банк сможет расширить стороннее финансирование.

Согласно последней отчетности банка «Дом.РФ», его капитал за октябрь вырос на 2 млрд руб. и достиг 68,2 млрд руб. Произошло это в результате того, что банк избавился от вложений в компанию «РК Инвест», которая контролирует 51% акций Щербинского лифтостроительного завода. Эта операция высвободила 34,8 млрд руб. капитала банка (сумма соответствует уставному капиталу «РК Инвест»), но одновременно банк увеличил убытки прошлых лет на 32,9 млрд руб. Пресс-служба банка пояснила, что «РК Инвест» передана «профильной дочерней компании АО "Дом.РФ"», но не уточнила, какой именно. Саму сделку в банке назвали «оптимизацией корпоративной структуры группы».

Это не первое отчуждение непрофильных активов банка. Примерно за месяц до этой сделки банк «Дом.РФ» также избавился от компании «РК Строй». Пресс-служба банка пояснила, что «в рамках исполнения "дорожной карты" по завершению строительства домов ГК СУ-155 компания передана в некоммерческую организацию "Фонд «Дом.РФ»"» (до августа 2019 года назывался «Фонд ЕИРЖС»). Судя по отчетности, банк передал «РК Строй» указанной НКО, занимающейся программами по формированию благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, совершенно бесплатно. Примечательно, что хотя АО «Дом.РФ» является учредителем и единственным участником НКО «Фонд "Дом.РФ"», но в соответствии с МСФО эта НКО не находится под контролем АО «Дом.РФ», то есть ее показатели не учитываются в консолидированной отчетности, за исключением операций со связанными сторонами. На момент сделки обязательства «РК Строй» по завершению строительства объектов СУ-155 составляли 8,8 млрд руб.

Банк «Дом.РФ» (бывший «Российский капитал») с 2015 года отвечал за завершение строительства 145 жилых объектов обанкротившейся девелоперской компании СУ-155. На эти цели государство выделило 33,16 млрд руб. Банк для завершения строительства создал компанию «РК Строй» и несколько дочерних компаний. В конце августа газета «Ведомости» сообщила, что Счетная палата по итогам проверки пришла к выводу, что при достройке жилых домов СУ-155 выстраивались «непрозрачные многоуровневые схемы с дочерними и зависимыми компаниями банка».

Пресс-служба банка «Дом.РФ» заявила, что теперь банк, являясь уполномоченным в сфере жилищного строительства, «сосредоточен на развитии проектного финансирования и ипотечного кредитования». В ЦБ не ответили на вопрос о том, является ли подобная оптимизация структуры группы частью плана финансового оздоровления банка.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что передача «РК Инвест» стала основным фактором снижения активов банка «Дом.РФ» за октябрь на 43,6 млрд руб. По его словам, хотя инвестиции банка в уставные капиталы нарастали на протяжении последних нескольких лет, резервы под них были созданы одномоментно в апреле 2019 года в размере 32,9 млрд руб. и также одномоментно распущены в октябре 2019 года. По мнению эксперта, вывод непрофильных активов — часть программы по расчистке баланса санируемого банка. «Улучшение баланса позволит банку привлекать более дешевое стороннее финансирование и, в частности, активно размещать облигации»,— рассуждает господин Осадчий. Ранее капитал банка по МСФО вырос с 40,1 млрд руб. (на 1 сентября 2018 года) до 64,4 млрд руб. (на 1 сентября 2019 года). Однако, как отметил аналитик, это произошло за счет допэмиссии, которую выкупило АО «Дом.РФ», то есть в конечном счете за счет федерального бюджета.

Виталий Солдатских