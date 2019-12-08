На митинге против повышения тарифов в Петербурге задержали трех человек

Три человека задержаны на митинге против повышения цен на проезд, который проходит 8 декабря на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге. По данным организаторов, в акции принимают участие порядка 400 человек. Полиция сообщает о 180 участниках.

На мероприятии присутствуют депутаты Законодательного собрания Борис Вишневский, Максим Резник и Надежда Тихонова. Организаторами митинга являются движение «ЯГражданин», «Партия Роста», «Агит Россия», «Левый фронт» и другие.

Активисты на митинге выступают против повышения цен проезд в общественном транспорте, а также против транспортной реформы и повышения тарифов на ЖКХ и капитальный ремонт.

По данным «ОВД-Инфо», задержанные — представители «Партии мертвых». Организация «Помощь задержанным» уточняет, что один из них стоял с плакатом «Губернатора под землю» и «Чиновникам бесплатные катафалки». Сотрудники полиции решили, что это оскорбление власти. Задержанных везут в отдел полиции.

Олег Дилимбетов