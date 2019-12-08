В Первоуральске без воды остались более 9,5 тысяч человек

Из-за аварии на трубопроводе холодного водоснабжения в Первоуральске без воды остались 135 многоквартирных домов и шесть социально-значимых объектов (одна школа, четыре детских садов и больница). Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщении о порыве на ул. 50 лет СССР поступило в 15.00. В итоге без воды остались более 9,5 тыс. человек.

«Организован подвоз питьевой воды, сейчас проводятся восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Для устранения аварии привлечено восемь человек и пять единиц техники.