Мосгорсуд снял арест со счетов представителя Навального в Воронеже

Московский городской суд 5 декабря признал незаконным арест счета Георгия Бородина - волонтера воронежского штаба политика Алексея Навального. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал юрист штаба Даниил Новиков. Он уточнил, что несмотря на это решение апелляционной инстанции, арест сохраняется на счета других активистов: самого господина Новикова, координатора штаба Евгения Карпова и бывшего координатора Павла Смирнова. Счета активистов господина Навального по всей России, напомним, были арестованы в связи с делом ФБК. Столичные следователи с августа подозревают политическую организацию в отмывании 75 млн руб. из-за транзакций из европейских стран (ст. 174 УК РФ). 12 сентября сотрудники СКР совместно с МВД провели обыски в штабах Алексея Навального по всей России, в том числе силовики пришли к оппозиционерам в Воронеже, Липецке, Белгороде и Тамбове.

О том, как власти Белгорода обхитрили оппозиционеров, в материале ’’Ъ-Черноземье’’ «Контрпикет».

Сергей Калашников, Андрей Цветков