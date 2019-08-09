Контрпикет

Белгородские оппозиционеры подали заявку на проведение в субботу трех «пикетов солидарности» с московскими протестующими. Однако администрация города отказала им под необычным предлогом: чиновники сообщили, что уже разрешили на этих площадках три 14-часовые акции в поддержку действий силовиков, разгоняющих несанкционированные митинги. Оппозиционеры уверены, что эти мероприятия «ради троллинга» спланировали сами чиновники, поэтому призывают своих сторонников выйти с пикетами уже к областному правительству.

Координатор белгородского штаба Алексея Навального Евгений Карпов рассказал “Ъ”, что «пикеты солидарности с Москвой» численностью до 50 человек были заявлены на трех площадках: в сквере около городской администрации, в парке Победы и на Народном бульваре. Однако ни одна из локаций администрацию города не устроила. Оказалось, что в этот же день там запланированы публичные мероприятия «в поддержку действий сотрудников силовых ведомств России при пресечении незаконных действий участников несанкционированных публично-массовых мероприятий».

По данным управления общественных отношений мэрии Белгорода, пикеты в поддержку силовиков будут идти 14 часов без остановки — с 7:30 до 21:30. «Поскольку уведомление о проведении этих публичных мероприятий подано раньше вашего и их цель диаметрально противоположна цели ваших мероприятий, это свидетельствует об очевидной невозможности проведения ваших мероприятий в заявленных местах и в заявленное время ввиду возможных конфликтов»,— следует из ответа городской администрации на уведомление оппозиционеров. С учетом «противоположных интересов участников» и необходимости поддержания общественного порядка мэрия предложила альтернативу — перенести пикеты на улицы Ватутина, Широкая и Калинина.

В администрации Белгорода “Ъ” пояснили, что заявка на проведение пикетов в поддержку силовиков поступила 5 августа и была рассмотрена в установленном порядке. Раскрыть имена организаторов там отказались, сославшись на закон о персональных данных. Уточнить количество людей, которые могут выйти на улицу в поддержку силовиков, чиновники не смогли, однако подчеркнули, что мэрия не имеет отношения к организации данных акций.

В свою очередь, Евгений Карпов утверждает, что это привычная тактика белгородских властей:

«Они так делают постоянно. Если нет внимания со стороны СМИ, то на эти акции обычно никто не выходит».





«Теперь из-за шумихи туда могут согнать каких-нибудь студентов, МГЕРовцев,— продолжает он.— Обратите внимание на заявленную тему: они специально делают ее диаметрально противоположной нашей, чтобы потом отбиваться от судебных исков». Оппозиционер не исключил, что провластные акции могли быть заявлены задним числом.

«Кажется, администрация пытается нас троллить,— сказал Евгений Карпов.— Мы решили провести одиночные пикеты, которые не требуют согласования, и предлагаем всем желающим принять в них участие. Собираемся 10 августа в 14:00 напротив областной администрации. Каждый из пришедших сможет в порядке очереди постоять с плакатом 10–15 минут». Реакции на этот призыв со стороны властей и правоохранительных органов пока не последовало.

Андрей Прах, Воронеж