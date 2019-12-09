А король-то старый

Британец Энтони Джошуа снова обрел статус главного супертяжеловеса в профессиональном боксе. Чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) он вернул, одолев в центральном бою грандиозного шоу в Саудовской Аравии американца Энди Руиса, который сенсационно нокаутировал Джошуа в июне. Победу по очкам Джошуа одержал в удивительной, учитывая его бэкграунд, манере: не за счет мощи, удара, а прежде всего движения, дисциплины и прагматичности. Открытым остается вопрос насчет его ближайшего соперника. Но им уже едва ли станет россиянин Александр Поветкин, чей бой с американцем Майклом Хантером, который мог принести кому-то из его участников ранг обязательного претендента по версии WBA, завершился ничьей.

Основная фишка матча-реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом заключалась, конечно, в том, как резко его стилистика, его соль контрастировали с первым их боем. Тем, в котором 1 июня в Нью-Йорке смешной толстяк Руис, чьи шансы в столкновении с королем супертяжелого дивизиона оценивались чуть выше, чем шансы выставленной против короля тренировочной груши, пережив нокдаун, вырубил чемпиона. Нью-йоркская свистопляска заставляла в ожидании нового боя рисовать кровавые картинки: злой, рвущийся мстить Джошуа, еще лучше готовый встречать его Руис, теперь-то, пережив сложнейшее испытание, обманув судьбу, точно не боящийся и самого черта, не то что его представителя в профессиональном боксе… Ничего не сбылось.

Даже странно, что, рассказывая об этом поединке, который благодаря бэкграунду приобрел статус чуть ли не главного боксерского хита года, например, BBC выделяла какие-то ключевые, поворотные его события — рассечение, нанесенное Руису претендентом в первом же раунде, поднятый Джошуа темп в середине поединка, его «взрыв» в девятом раунде в ответ на неплохие действия чемпиона в предыдущем: после этого «взрыва» речь об интриге, строго говоря, уже не шла… На самом деле поворотные, ломающие или хотя бы существенно корректирующие рисунок моменты в матче, строго говоря, отсутствовали.

При всех нюансах это был путь по абсолютно прямой дорожке для каждого из боксеров, а все случившиеся попадания, рассечения — малозначительными деталями. Никто из них ни разу не изменил себе. Энтони Джошуа все 12 раундов занимался охраной той невидимой границы, которая проходила между двумя рубежами — ближним, с которого кромсал его в Нью-Йорке соперник, лишенный гигантского размаха рук, и дальним, удобным для длиннорукого британца,— джебом, клинчами и прежде всего постоянным движением. Энди Руис все 12 раундов выискивал способ из отданного ему центра ринга все-таки продвинуться вперед, перейти эту черту. Принципиально было то, что Джошуа слишком явно преуспевал в реализации своего плана, кажется, в принципе не предусматривающего того, что принесло ему всемирную славу,— подавления оппонента мощью, резкостью, выцеливания шансов для нокаута. А Руис в реализации своего слишком явно не преуспел: стремительной серийной работы в его исполнении, так шокировавшей британца в нью-йоркском матче, не было вообще. А все изменения можно свести к тому, что в первой половине боя запас энергии у американца еще позволял ему поддерживать видимость равенства, исходящей от него угрозы, а когда во второй половине запас стал гораздо меньше, даже видимость куда-то испарилась: у претендента заряд аккумуляторов оказался просто неисчерпаемым. И наступивший на горло своей «панчерской» песне Джошуа пояса вернул без вопросов. На всех трех судейских картах значился разгромный счет в его пользу: на двух — 118:110, на третьей — 119:109.

Вопросы, разумеется, были по поводу того, почему Энди Руис так и не свернул со своей ведущей прямиком к проигрышу дорожки и как это Энтони Джошуа выбрал свою, настолько очевидно не коррелирующую с его биографией. История Руиса была скучной: он говорил про набранные по сравнению с первым боем полдесятка с гаком килограммов веса. История Джошуа куда занятнее. Разрабатывая план-реванш с тренером Робертом Маккракеном, он побеседовал с человеком, которого можно считать важнейшим персонажем в жизни британца. Им был украинец Владимир Кличко, великий чемпион, которого Энтони Джошуа нокаутировал в апреле 2017 года, скинул с трона и сам воцарился на верхушке, добравшись до по-настоящему грандиозной известности и по-настоящему грандиозных гонораров (различные источники утверждают, что выступление в Саудовской Аравии принесло ему более $80 млн). По словам Джошуа, Кличко дал ему ценнейший совет: во время подготовки сконцентрируйся на боксе, а не на поднятии тяжестей, на фитнесе. И Джошуа признался, что следовал ему все полгода, что разделили самую болезненную его неудачу и час возвращения титулов. Хотя и о фитнесе он, похоже, не забывал. А на то, что кому-то показалось, будто бы боксер с его репутацией за премию в размере стоимости самолета обязан был хотя бы слегка зарубиться, Джошуа было глубоко наплевать. «Бокс же — это не только про то, как ударить, но и про то, как удара избежать» — так он формулировал.

Ну и еще был вопрос, оставшийся без ответа: а что Энтони Джошуа ждет дальше? Ситуацию не прояснили ни сам боксер, ни его промоутер Эдди Хирн, видимо, из-за обилия вариантов. ESPN перечислил наиболее вероятные. Вот есть вариант с объединительным боем с чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером — давным-давно напрашивающийся. Есть вариант с третьим боем против Энди Руиса: а что, тот, не упав, ведь заслужил его и на публике даже пообещал, что в новом поединке, если такой вдруг устроят, будет сильнее, острее. А есть обязательные претенденты IBF и WBO — болгарин Кубрат Пулев и только что перешедший в супертяжелую категорию абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик — талант невероятный.

В список в Саудовской Аравии вполне мог добавиться еще один персонаж — из России. «Разогрев» украшал поединок отечественного супертяжа Александра Поветкина против американца Майкла Хантера, и на кону в нем стояло звание претендента WBA. Только победителя в этом бою определить не удалось. Матч Поветкина с Хантером, в отличие от центрального, как раз изобиловал разными сюжетными загогулинами, и явного превосходства, в том числе по статистике ударов (общее количество добравшихся до цели было побольше у американца, россиянин взял верх по акцентированным), не было ни у кого. Мнения судей насчет итога разделились. Один отдал выигрыш Поветкину — 115:113, другой — с таким же счетом Хантеру, третий поставил ничью. Она и была официальным исходом боя, тоже оставившего шлейф вопросов, связанных с будущим 40-летнего российского супертяжа, может, кстати, не таким уж плохим и скромным.

Алексей Доспехов