«Нельзя недооценивать Хантера, с которым, думаю, будет еще один бой» Блицинтервью

Глава работающей с Александром Поветкиным промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал корреспонденту “Ъ” Алексею Доспехову о своих впечатлениях от очередного боя самого популярного российского боксера, его будущем и ситуации в супертяжелом дивизионе после победы Энтони Джошуа над Энди Руисом.

— Прежде всего скажите: вы согласны с вердиктом судей в бою Поветкина с Хантером?

— Скорее, да. Похоже было на ничью. Были раунды, которые Саша проиграл, были такие, которые он убедительно выиграл.

— Вы разочарованы таким итогом, самим ходом поединка или он примерно соответствовал вашим ожиданиям?

— Саша мог бы, наверное, выступить получше. Но ничего страшного, так бывает. Тем более нельзя недооценивать Хантера, с которым, думаю, будет еще один бой. Он очень опасный, очень необычный соперник.

— Предыдущий оппонент Поветкина — британец Хьюи Фьюри, которого он уверенно победил в августе, тоже ведь был необычным, неудобным. Хантер — это другой уровень?

— Да, другой уровень — поопаснее, посерьезнее.

— Один из самых актуальных вопросов про Поветкина, учитывая его возраст: он, на ваш взгляд, был хорошо готов физически? Просто показалось, что в концовке он немножко сдал…

— Саша провел тяжелый бой и прошел всю дистанцию. Хотя да — в 11-м раунде, в 12-м он чувствовал себя тяжеловато. Надо будет подтянуть подготовку. Это вполне возможно.

— Я правильно понимаю, что приоритет для вас, если говорить о продолжении карьеры Поветкина,— провести новый бой с Хантером и все-таки завоевать статус претендента WBA.

— Да, правильно.

— Как вам понравился центральный бой шоу в Саудовской Аравии? Многие считают его чересчур скучным.

— Ну, средний, что ли, болельщик любит, чтобы была рубка, были нокдауны, нокауты. Но боксеры выходят не только показать зрелище, но и добиться результата. С этой точки зрения у Джошуа не было никакой необходимости рисковать, подставляться — он уже порисковал и поподставлялся в первом поединке. Я считаю, что он выполнил задачу, поставленную на этот бой, виртуозно. Вспомните: он ни разу не дал себя чувствительно ударить. Это феноменальная дисциплина. И это очень трудно — заставить себя ей следовать. Было ведь видно, что иногда Джошуа хотелось полезть в рубку. Но он себя сдерживал.

— С кем, как вы думаете, будет драться Джошуа в следующем бою?

— Возможно, с Александром Усиком.

— Не с Деонтеем Уайлдером за четвертый пояс?

— Под Уайлдера я бы его в ближайшее время не ставил, хотя раньше думал, что американец — удобный для Джошуа соперник. Он крупный, бьющий, но прямолинейный. А британец — технарь. Проблема в том, что в последнее время Джошуа перестал хорошо держать удар. А от Уайлдера он так запросто, как Руиса, не отбегает.

— Но вас не удивило, насколько легко Джошуа взял у Руиса реванш?

— Поймите: победа Руиса в первом бою — абсолютная случайность. Энди Руис — крутой парень, духовитый, но этого не должно было быть. Сам Энтони Джошуа зевнул, видимо, почувствовав неуязвимость. Но можно сделать десять его боев с Руисом — и все десять выиграет Джошуа.