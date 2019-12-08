Из-за пожара на месторождении на Ямале погибли три человека

На Пякяхинском месторождении в ЯНАО сгорел жилой вагончик с тремя людьми, один человек пострадал. Как сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 5.30 утра. На момент прибытия пожарных вагончик площадью 20 кв. м уже сгорел.

«Обнаружен один пострадавший. С его слов в сгоревшем здании могли находиться люди. В ходе тушения пожарные обнаружили три тела»,— сообщили в пресс-службе. На месте пожара для выяснения причин происшествия работает дознаватель МЧС.

Месторождение разрабатывает компания «Ямалнефтегаз» (дочернее предприятие «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»).