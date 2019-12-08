В Нижнем Новгороде задержали возможного виновника аварии со школьниками

В Нижнем Новгороде задержали 43-летнего водителя Toyota, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погиб один пешеход и пострадали 10, из них девять подростков. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Как ранее стало известно, в результате столкновения трех автомобилей на улице Горького 7 декабря одна из машин сбила группу школьников в возрасте 14-15 лет и сопровождавших их. По информации нижегородского следственного управления СК РФ, госпитализированы были две сопровождающие, одна из них - мать одного из учеников - погибла от полученных травм. В больницу доставили девять школьников, троим потребовалось хирургическое вмешательство. Состояние подростков оценивается как средней степени тяжести.

По информации ТАСС, один из автомобилей, участвовавших в аварии, принадлежит бывшему сотруднику ГУ МВД по Нижегородской области, которого не было за рулем в момент ДТП. Как сообщает РЕН ТВ, Toyota числится за бывшим замначальника регионального ведомства - начальником ГСУ, генерал-майором Александром Пильгановым. В момент происшествия за рулем автомобиля находился его 43-летний сын Виктор Пильганов в нетрезвом состоянии. По предварительным данным, он выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении другим автомобилям.

Анастасия Еремина