Эксперты назвали пиво самым популярным напитком на Новый год

Больше всего к Новому году россияне покупают пиво, показало исследование сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, результаты которого приводит «РИА Новости». На этот напиток пришлось 33,97% от общего объема предпраздничных покупок.

На втором месте — шампанское, на него пришлось 14,93% покупок. «Шампанское — традиционно новогодний напиток: мы видим его на открытках и подарочных упаковках, и главный ритуал по исполнению новогоднего желания тоже связан с ним»,— отметили авторы исследования.

Третью строчку занимает вино — 12,53%, четвертую строчку — водка (10,87%), пятую — коньяк (5,37%), за ним идет виски (3,33%), вермут (1,87%) и ром (1,3%).

«Судя по статистике, шампанское начинают закупать с середины декабря. Рост покупок достигает пика с 29 по 31 декабря»,— говорится в исследовании.

Как люди распределяют бюджет на покупки к Новому году — в материале “Ъ FM” «Россияне готовят подарки самим себе».