СМИ: США возобновили переговоры с талибами

США возобновили переговоры с движением «Талибан» (запрещено в РФ) в субботу, 7 декабря, сообщил афганский англоязычный телеканал TOLOnews со ссылкой на американские источники.

«США присоединились к переговорам в Дохе. В центре обсуждения будет снижение насилия, которое ведет к внутриафганским переговорам и прекращению огня»,— сказал собеседник телеканала.

В сентябре президент США Дональд Трамп назвал сделку с талибами «мертвой». О том, что Вашингтон вновь «работает над соглашением с талибами», он заявил 22 ноября, в интервью телеканалу Fox News. Прибыв с неанонсированным визитом на авиабазу Баграм 29 ноября, он подтвердил, что «Талибан» готов к прекращению огня. Это заявление подтвердили сами талибы. 4 декабря Госдепартамент США заявил, что специальный посланник США Залмай «присоединится к переговорам с талибами в Дохе, чтобы обсудить шаги, которые могут привести к внутриафганским переговорам и мирному урегулированию продолжающегося конфликта в стране».

Подробнее о возобновлении переговоров читайте в материале “Ъ” «Афганское урегулирование восстало из мертвых».