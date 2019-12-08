КНДР сообщила, что денуклеаризация с США больше не обсуждается

Посол Северной Кореи в Организации Объединенных Наций Ким Сонг заявил, что денуклеаризация полуострова больше не является предметом переговоров с США, передает Reuters. По его мнению, диалог, к которому стремится Вашингтон, был «уловкой, позволяющей сэкономить время» для своих внутренних политических целей и касается выборов президента США в 2020 году.

«Нам не нужны длительные переговоры с США, а денуклеаризация больше не обсуждается за столом переговоров»,— сказал Ким Сонг. Ранее Министерство иностранных дел КНДР вновь призвало США изменить свою «враждебную политику» и решить «какой рождественский подарок» они получат.

В ответ президент США Дональд Трамп сообщил, что удивлен недружественными заявлениями и заверил, что лидер КНДР Ким Чен Ын не стал бы вмешиваться в его предвыборную программу.

«Я был бы удивлен, если бы Северная Корея действовала враждебно,— сказал господин Трамп.— Он знает, что у меня будут выборы. Я не думаю, что он хочет вмешиваться в это... Я думаю, он хотел бы, чтобы что-то произошло. Отношения очень хорошие, но вы знаете, есть определенная враждебность, в этом нет сомнений».

Глава КНДР Ким Чен Ын в апреле заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы Вашингтон изменил подход к выстраиванию отношений с КНДР и готов был провести переговоры с Дональдом Трампом, несмотря на неудачно завершившуюся встречу на высшем уровне в Ханое в феврале 2019 года.

27–28 февраля в столице Вьетнама Ханое прошел второй саммит США и КНДР. В ходе встречи Ким Чен Ын просил о снятии санкций с Северной Кореи. Саммит закончился без подписания какого-либо итогового документа.

Подробнее о саммите в Ханое — в публикации “Ъ” «Северной Корее грозят новыми санкциями».