Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису. После 12 раундов поединка в Саудовской Аравии судьи отдали победу Джошуа — 118:110, 119:109, 118:110.

Таким образом он вернул себе титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В июне в Ньюю-Йорке Джошуа проиграл Руису в седьмом раунде техническим нокаутом и лишился чемпионских титулов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса».