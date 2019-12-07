«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Краснодаром» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 1:1.

Голы забили: Ари (63) — Обляков (15).

«Краснодар» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА с 34-я — 3-е. В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Уфой». ЦСКА с екатеринбургским «Уралом».

Часть болельщиков обеих команд покинула трибуны в поддержку акции «Спартака». Она была организована после задержаний фанатов в Санкт-Петербурге. На трибуне болельщиков красно-синих остался только баннер со словами «Фанат не преступник».