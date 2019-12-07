Фанаты ЦСКА присоединились к акции протеста болельщиков «Спартака»

Болельщики столичного футбольного клуба ЦСКА покинули гостевой сектор стадиона, на котором прошла игра с «Краснодаром». Это произошло в перерыве матча 19-го тура Российской премьер-лиги, передает Sports.ru. Они присоединились к акции в знак протеста против задержаний фанатов. На трибуне болельщиков красно-синих остался только баннер со словами «Фанат не преступник».

Фанаты футбольного клуба «Уфа» также намерены покинуть трибуны арены. Это произойдет в Грозном на матче с местным «Ахматом», сообщает «РИА Новости». Игра пройдет сегодня, 7 декабря.

Напомним, в знак протеста против жестких действий санкт-петербургской полиции по отношению к болельщикам «Спартака» на прошлой неделе фанаты массово покидали трибуны прямо по ходу игр. Акция была инициирована «Фратрией», группировкой болельщиков «Спартака», которая призвала активных болельщиков покинуть стадионы на 30-й минуте всех матчей тура.

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