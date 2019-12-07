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«Оренбург» крупно проиграл «Тамбову» в матче РПЛ

В субботу, 7 декабря, в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» разгромил «Оренбург». Матч состоялся на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершился со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Владимир Обухов и Антон Килин. При этом «Тамбов» вышел вперед после автогола защитника «Оренбурга» Уроша Радаковича.

«Тамбов» набрал 21 очко и поднялся на 11-ю позицию в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 19 очками опустился на 13-ю строчку.

В 20-м туре РПЛ после зимней паузы «Тамбов» на своем поле сыграет с казанским «Рубином», а «Оренбург» в гостях встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Андрей Сазонов


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