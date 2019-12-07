Энергетическая компания выплатит $13,5 млрд пострадавшим из-за пожаров в Калифорнии

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) выплатит около $13,5 млрд жителям штата Калифорния, пострадавшим или понесшим ущерб от пожаров 2017-2018 годов. Возмещение ущерба будет проходить одновременно с процедурой реорганизации из-за банкротства компании.

«PG&E договорилась об урегулировании с официальным Комитетом заявителей гражданских правонарушений (TCC) и с фирмами, представляющими индивидуальных заявителей, которые понесли убытки от лесных пожаров в Северной Калифорнии в 2017 году и пожаре Кэмп 2018 года. Мировое соглашение оценивается примерно в $13,5 млрд и получило поддержку ТСС»,— говорится в заявлении компании.

Напомним, что в мае Pacific Gas and Electric была признана департаментом лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии виновной в пожаре Кэмп, в ноябре 2018 года унесшем жизни более 80 человек. Ранее PG&E была признана виновной еще в 17 пожарах в штате Калифорния, а к компании было подано более 1 тыс. исков. Компания оценивала возможные компенсационные затраты в $30 млрд. В июне сообщалось, что компания достигла договоренности с местными властями Калифорнии о возмещении убытков на общую сумму $1 млрд за лесные пожары 2015, 2017 и 2018 годов.

О последствиях пожара Кэмп — в публикации журнала «Огонек» «Золотой штат в огне».