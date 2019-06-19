Компания Pacific Gas & Electric заплатит $1 млрд компенсации за лесные пожары в Калифорнии

Компания Pacific Gas & Electric достигла договоренности с местными властями Калифорнии о возмещении убытков на общую сумму $1 млрд за лесные пожары 2015, 2017 и 2018 годов, которые были спровоцированы неправильной работой оборудования энергетической компании. В общей сложности соглашение было подписано с 14 госструктурами штата. Выплата компенсаций будет произведена в рамках плана процедуры банкротства компании, запущенной в январе нынешнего года. При этом соглашения с властями не распространяются на иски от местных жителей и бизнеса.

Напомним, что в мае Pacific Gas and Electric была признана виновной департаментом лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии в пожаре Кэмп, в ноябре 2018 года унесшем жизни более 80 человек. Ранее PG&E была признана виновной еще в 17 пожарах в штате Калифорния, а к компании было подано более 1 тыс. исков. Компания оценивала возможные компенсационные затраты в $30 млрд.

О последствиях пожара Кэмп читайте в публикации журнала «Огонек» «Золотой штат в огне».

Кирилл Сарханянц