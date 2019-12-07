Катар ведет переговоры с Саудовской Аравией впервые с 2017 года

Доха ведет переговоры с Саудовской Аравией для восстановления отношений, сообщил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани телеканалу «Аль-Джазира». Страны разорвали отношения более 2,5 лет назад.

«Ведутся переговоры с нашими братьями в Саудовской Аравии, и мы надеемся, что они приведут к положительным результатам»,— сказал господин аль-Тани (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что странам удалось продвинуться в обсуждении дальнейшего развития отношений. Однако требования арабских стран к Катару, в числе которых закрытие «Аль-Джазира», не обсуждались, добавил он.

Напомним, в июне 2017 года Катар оказался в центре международного конфликта: с ним разорвали отношения Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Они объяснили свое решение тем, что Катар оказывал поддержку исламистам.

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