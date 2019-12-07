Запуск спутников OneWeb с Байконура запланировали на 30 января

Первый запуск с Байконура спутников связи OneWeb планируют произвести 30 января 2020 года, сообщила пресс-служба «Главкосмоса» («дочка» «Роскосмоса»). Чтобы запустить 34 спутника будет использоваться ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

«Работы идут по графику, в соответствии с которым первый пуск с космодрома Байконур запланирован на 30 января 2020 года»,— передает «РИА Новости» слова представителя организации.

Изначально запуск планировался на декабрь, но его пришлось переносить из-за дополнительных испытаний спутников, рассказывал источник агентства. Всего предполагается совершить 21 запуск с 672 спутниками. Договор об этом «Роскосмос» подписал с Arianespace и OneWeb в 2015 году.

По плану OneWeb, космические аппараты дадут широкополосный доступ в интернет для пользователей всего мира. В России разработчикам глобальной системы спутникового интернета не дали частот для работы. Против этого выступает ФСБ, которая считает проект угрозой национальной безопасности.

Подробнее — в материале “Ъ” «OneWeb не пускают на российскую орбиту».