Минсельхоз связал рост цен на гречку с сокращением посевов гречихи

Минсельхоз России считает, что подорожание гречки в ноябре на 11% связано с сокращением гречихи. Как напоминает ведомство, в 2017 году собрали рекордный урожай, что привело к снижению средних цен сельхозпроизводителей в четыре раза в 2018 году.

«В 2019 году ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов, что привело к росту цен производителей, и, как следствие, повышению потребительских цен»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС). Еще одной причиной в министерстве считают увеличение маржи торгового сегмента. Закупочные цены составляют 35,7 руб, а потребительские — 61,73 руб.

По данным Росстата, в ноябре стоимость гречки выросла на 11% по сравнению с октябрем. В 29 регионах цены увеличились на 15%, а в Еврейской автономной области и в Республике Тыва — почти на 29% и на 27% соответственно. В конце октября ритейлеры получили информацию от поставщиков о подорожании гречки на 25%.