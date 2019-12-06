Spiegel: в Германии началось расследование против фигурантов дела Скрипалей

Генпрокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам Германии начали предварительное расследование против фигурантов дела Скрипалей, сообщает Spiegel Online со ссылкой на источники. В ходе него выяснилось, что предполагаемые сотрудники Главного управления Генерального штаба (бывшее ГРУ), известные как Александр Петров и Руслан Боширов, провели три дня недалеко от Франкфурта в 2014 году.

Как рассказали источники, расследование получило кодовое название «Нови». Немецкие правоохранители предполагают, что у подразделения разведки, с которым связаны Александр Петров и Руслан Боширов, могут быть связи в Германии.

Представитель Генпрокуратуры ФРГ отказался комментировать эту информацию. «В ведомстве указали, что информируют СМИ о своей деятельности с учетом ряда аспектов. Она (Генпрокуратура.— “Ъ”) в особенной мере учитывает, с одной стороны, право прессы на получение информации, с другой — права личности и возможные угрозы проведению следствия. В этой связи Генпрокуратура — за исключением отдельных случаев — не сообщает, вела ли она расследование в отношении определенного человека, или занималась определенным делом»,— сообщил он ТАСС.

Напомним, Европа считает Александра Петрова и Руслана Боширова причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в марте 2018 года. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова — Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. В декабре 2018-го США ввели санкции против сотрудников ГРУ, тогда под ограничения также попали господа Боширов и Петров. В октябре санкции продлили.

О расследовании «дела Скрипалей» читайте в интервью британского посла в Москве Лори Бристоу “Ъ”.