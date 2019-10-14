Евросоюз продлил санкции за инцидент в Солсбери

Совет Евросоюза до 16 октября 2020 года продлил санкции, введенные за применение и распространение химического оружия. Под ограничительные меры подпали, в частности, четверо россиян, которых Европа считает причастными к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Это начальник Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ) Игорь Костюков, его заместитель, а также Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров), которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.

Всего в черном списке девять человек. Из них пятеро связаны с «сирийским режимом» (ЕС неоднократно обвинял президента Сирии Башара Асада в применении химоружия против собственных граждан). Также под санкции подпала одна организация — Центр научных исследований и разработок, который Европа называет основным органом сирийского режима по разработке химоружия.

Лицам из санкционного списка запрещается въезд в ЕС, их активы должны быть заморожены.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте 2018 года. Власти Великобритании убеждены, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок». По мнению Лондона, к отравлению причастна российская разведка, в частности россияне, использовавшие имена Александр Петров и Руслан Боширов. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя господина Боширова — Анатолий Чепига, а господина Петрова — Александр Мишкин. В декабре 2018-го санкции против сотрудников ГРУ ввели США, тогда под ограничения также подпали господа Боширов и Петров.

О расследовании «дела Скрипалей» читайте в интервью британского посла в Москве Лори Бристоу “Ъ”.