Акция дольщиков ЖК «Три кита» в Петербурге перекрыла Суворовский проспект

Участники долевого строительства ЖК «Три кита-2» и «Три кита-3» в Мурино, которые возводит ООО «Лидер Групп», вечером в пятницу, 6 декабря, устроили акцию протеста рядом со зданием областного правительства, частично перекрыв Суворовский проспект в Петербурге.

Как сообщает 47News, в течение некоторого времени около двух десятков человек курсировали туда и обратно по пешеходному переходу через Суворовский проспект. В руках одной из участниц акции был плакат «Не можем получить квартиры». К месту были стянуты машины ДПС. По данным очевидцев, пятерых активистов задержали.

Напомним, что три очереди ЖК «Три кита» в Мурино строят входящие в «Лидер Групп» компании «Аквамарин», «Бригантина» и «Линкор». Все они принадлежат супруге депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова — Елене Некрасовой. Первая очередь проблемного ЖК вводилась с задержками, вторая до сих пор не прошла госкомиссию, а застройщику третьей грозит банкротство.