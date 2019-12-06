Защита гендиректора краснодарского ООО «УБИС» обжаловала возбуждение уголовного дела

Адвокаты генерального директора ООО «УБИС» (Дмитрий Анточий) обжаловали возбуждение уголовного дела в отношении коммерсанта, а также проведение сопутствующих обысков. Об этом сообщил управляющий партнер адвокатского бюро Анатолий Резников. По мнению защитников, пока обвинение не имеет под собой соответствующих доказательств. Ранее «РБК Краснодар» сообщал, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО «УБИС», обвиняемого в мошенничестве при реализации муниципального контракта. Якобы исполнитель контракта обязался ликвидировать стихийные свалки в Краснодаре, однако в дальнейшем выяснилось, что директор предприятия представил поддельные документы о сдаче собранного мусора на полигоны депонирования. «Фактически мусор никуда не сдавался, а сваливался в других малолюдных и удаленных местах»,— заявил источник издания. В материале указано, что учредитель ООО «УБИС» может являться отцом первого заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края.

Как рассказал “Ъ-Кубань” Анатолий Резников, следствие начало расширять круг лиц, якобы причастных к еще недоказанному деянию. «Почему-то начинают упоминать фамилию учредителя. Человек – пенсионер, который давно не занимается этим вопросом, более того, начинают упоминать фамилию его сына, который работает на должности в администрации. Делают это, на наш взгляд, необоснованно»,- говорит адвокат.

Представитель защиты добавил, что санкцию на проведение обыска следователи получили 28 октября, а обыск был проведен 26 ноября. «Если была такая необходимость – почему месяц? У нас складывается такое впечатление, что мы становимся участниками какой-то политической игры. Мы считаем, что уголовное дело возбуждено преждевременно. Мы обжаловали возбуждение уголовного дела и сам факт проведения обыска»,- подчеркнул господин Резников.

Василий Хитрых