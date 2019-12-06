Семь районов Нижегородской области сдали экзамен по исполнению нацпроектов Пока ни один глава местного самоуправления не получил «двойку».

Кампания по оценке исполнения нацпроектов муниципалитетами стартовала в Нижегородской области. Семь районов первыми отчитались и получили положительные оценки.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Первыми отчетные заседания провели Варнавинский, Володарский, Воскресенский, Лукояновский, Сергачский, Спасский и Шарангский районы Нижегородской области.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что внеочередное заседание Думы Нижнего Новгорода для оценки исполнения нацпроектов в областном центре назначено на 11 декабря. В его преддверии 5 декабря глава города Владимир Панов и его заместители рассказали о работе по исполнению нацпроектов на заседании Общественной палаты Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что по итогам рейда активистов ОНФ выявлен срыв сроков благоустройства территории Гребного канала, которое должно было закончиться еще летом, но работы до сих пор не завершены. Руководство регионального штаба ОНФ обратилось по этому вопросу к руководству области.