Центральную площадь Нижнего Новгорода перекроют с 7 декабря по 13 января

Движение транспорта по площади Минина и Пожарского (от Верхневолжской набережной до улицы Варварской) перекроют с 8:00 7 декабря до 23:59 12 января. Как сообщает мэрия Нижнего Новгорода, движение в это время ограничат и на прилегающих улицах Минина (от площади Минина до улицы Пискунова) и Ульянова (от площади Минина до Пискунова).

Проезд по Георгиевскому съезду, Верхневолжской набережной (от площади Минина до улицы Пискунова) перекроют с 8:00 28 декабря до 23:59 8 января. По Нижневолжской набережной (от Георгиевского съезда до улицы Широкой) движение запретят с 23:00 31 декабря до 1:00 1 января.

В случае, если на улице Варварской, Зеленском съезде и улице Алексеевской возникнет затор, движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам.

Анастасия Еремина