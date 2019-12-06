«Яндекс» подключается к сериалам

«Яндекс» начнет показывать сериалы «Би-би-си» и снимать их ремейки. По данным СМИ, соглашение начнет действовать в следующем году. Премьеры проектов «Би-би-си» будут выходить эксклюзивно на площадке «Яндекса». Сервис также получил право выпускать адаптации британских сериалов и шоу. Насколько удачным будет сотрудничество «Яндекса» и «Би-би-си»? Об этом Илья Сизов.

Несмотря на надежды фанатов, в следующем году нового «Шерлока» от «Би-би-си» ждать не стоит. Зато его создатели Стивен Моффат и Марк Гэтисс сняли очередную экранизацию романа Брэма Стокера —мини-сериал «Дракула». В 2020 году на «Би-би-си» также выйдет второй сезон триллера «Табу» с Томом Харди. Актер, кстати, работал еще и над его сценарием. Вероятно, в России эти проекты можно будет посмотреть на площадке «КиноПоиск HD» от «Яндекса». IT-гигант уже пообещал первым показать 12-й сезон «Доктора Кто». Сериал о пришельце-путешественнике во времени выйдет в России 2 января, на следующий день после британской премьеры.

Контракт «Яндекса» и «Би-би-си» — не первая сделка российского стриминга с зарубежным каналом. Например, сервис «Амедиатека» называет себя «Домом HBO» и первым показывает сериалы вроде «Игры престолов» или «Мира дикого запада». А онлайн-кинотеатр ivi несколько лет назад подписал соглашение с FOX. Покупка прав на сериалы «Би-би-си» станет для «Яндекса» серьезным конкурентным преимуществом, уверен гендиректор российского офиса comScore Роман Исаев: «С точки зрения структуры производства собственного контента, у “Яндекса” есть планы, но существует определенное отставание в графиках движения в этом направлении, в сравнении с другими игроками.

Для “Яндекса”, конечно, это такой мощный рывок вперед.

Благодаря партнерству с уважаемым гигантом, каким является «Би-би-си», этот рывок будет довольно интересным и действительно может продвинуть “Яндекс” на несколько шагов в этой игре, которая ведется между различными сервисами за контент — они будут наращивать базу подписчиков и не отпускать тех, кто может уходить к конкурентам».

Среди российских стримингов «Яндекс» первым получил право снимать российские адаптации форматов «Би-би-си». Пока непонятно, ждет ли зрителя отечественная версия «Шерлока» или «Доктора Кто». «Яндекс» планов не раскрывает. Но как правило, попытки российских режиссеров переснять зарубежные сериалы выходят неудачными, отмечает кинокритик Егор Москвитин: «Адаптация часто основывается на каком-то социокультурном фундаменте, который нам чужд. Например, в последней адаптации сериала “Хорошая жена” на НТВ — в нем отлично работают базовые сюжетные ходы, но при этом не работают какие-то условности, которые нужно было менять гораздо радикальнее: там присутствует суд присяжных, хотя в России суды присяжных почти не используются. Часто адаптация именно с базовых каналов работает не очень хорошо».

К слову, российские площадки не только покупают форматы у западных коллег, но и продают собственные проекты за рубеж. Например, сериал «Содержанки» Константина Богомолова вскоре покажет онлайн-сервис Amazon Prime. Стороны не раскрывают сумму сделки. Но по данным “Ъ”, «Содержанки» могли обойтись американской компании в $1 млн. В конце ноября стало известно о том, что «Яндекс» инвестирует в перезапуск мультсериала «Смешарики». Компания получит права на показ нового сезона и сможет использовать бренд в своих сервисах.