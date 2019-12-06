ivi объявил о партнерстве с Тиной Канделаки Онлайн-кинотеатр закажет фильмы и сериалы на сумму до 1,5 млрд рублей

Онлайн-кинотеатр ivi анонсировал стратегическое партнерство со студией Carbon Production, которую возглавит продюсер Тина Канделаки. В ближайшие несколько лет ivi планирует заказать у Carbon Production от 10 до 20 фильмов и сериалов на общую сумму до 1,5 млрд руб.

Онлайн-кинотеатр ivi создает стратегическое партнерство на базе компании Carbon Production во главе c Тиной Канделаки и партнерами, объявили стороны на пресс-конференции 6 декабря. У ivi в этой компании будет миноритарная доля с возможностью доведения до контрольной, сообщила компания.

Как следует из базы Kartoteka.ru, Тина Канделаки и генеральный продюсер ivi Originals Давид Кочаров в сентябре 2019 года учредили ООО «Карбон продакшн», получив в компании по 50%. Гендиректором «Карбон продакшн» указан Вадим Коротков. Сейчас меняется состав учредителей и руководство юридического лица студии Carbon Production, сообщил “Ъ” представитель ivi.

В соответствии с соглашением с ivi Carbon Production должна будет произвести от 10 до 20 проектов, среди которых будет и «премиальная линейка» — сериалы с участием звезд. У производителей в планах работать не только со знаменитостями, но и привлекать малоизвестные таланты, пояснила Тина Канделаки. Некоторые проекты уже сейчас находятся в производстве. Для их реализации проектов в течение первых лет работы ivi инвестирует до 1,5 млрд руб., говорится в сообщении компании. Премьеры ожидаются осенью 2020.

В мае сообщалось, что Тина Канделаки спродюсирует сериал для «Амедиатеки», а производством займется компания Goose Goose Films. Теперь партнерство с «Амедиатекой» будет прекращено, поскольку у Carbon Production и ivi эксклюзивное сотрудничество.

Известными производителями оригинального контента за рубежом являются Netflix, Amazon, HBO и др., в России о создании собственных продуктов ранее сообщали «Яндекс» и Megogo. Для ivi это первое стратегическое соглашение по производству контента со внешними партнерами. В мае ivi также запустила подразделение ivi Originals, которое сфокусируется на создании и продвижении контента собственного производства. «В России обостряется конкуренция за внимание зрителя, поэтому создание собственного контента — это еще один инструмент развития и укрепления позиций компании на рынке»,— пояснил гендиректор ivi Олег Туманов.

Анастасия Фролова