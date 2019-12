Аудитория «Яндекса» поверила в «Жизнь»

Сервис «Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни года. В список, в частности, вошли треки Тимы Белорусских, Димы Билана и Билли Айлиш. Стриминговый сервис учитывал относительно новые произведения — песни, которые были выпущены за 2018-2019 годы. Кого назвали самым популярным исполнителем? И какой альбом россияне слушали больше всего? Об этом — Глеб Силко.

Самой популярной песней года по версии «Яндекс. Музыки» оказалась Life певицы Zivert. Релиз состоялся еще весной, но под клипом на YouTube постоянно встречаются комментарии-переклички наподобие «Кто слушает это в декабре 2019 года, ставьте лайк». Второе место занял Тима Белорусских с его песней «Незабудка». В топ-10 вошло сразу два его трека, второй — «Мокрые кроссы». Тиму Белорусских «Яндекс. Музыка» отнесла к чемпионам этого года, ведь, помимо двух треков, уже в другом топе самых популярных альбомов оказалась и его пластинка «Твой первый диск — моя кассета». Правда, тут он оказался на втором месте. Лидерство по альбомам заняла другой чемпион по версии стримингового сервиса — королева оверсайз-стиля Билли Айлиш. В топ «Яндекс. Музыки» на четвертое место попал ее трек Bad guy. А альбом When we all fall asleep, where do we go? оказался на первом, его послушали 8 млн раз.

Билли Айлиш, к слову, — единственная из этого списка, кто был номинирован на престижную американскую премию «Грэмми» и сразу в шести категориях. Недавно свой список популярных в России за год песен представил и сервис Apple Music — в целом картина получилась такая же, как и у «Яндекса». У критиков ко всем подобным топам традиционно скептическое отношение: те треки, которые нравятся людям, обычно не получают никаких премий или признания сообщества. Гендиректор Universal Music Russia Дмитрий Коннов объясняет, что ситуация в музыкальной индустрии такая же, как в кино — есть произведения для критиков, а есть для зрителей: «Музыкальные критики морщатся при упоминании того или иного артиста. Но их мнение чаще всего не соответствует массовым желаниям, потому что в жизни такие люди достаточно скучные, а на стриминговые площадки пользователи обычно приходят послушать музыку, развеется и развлечься».

Еще один любопытный момент: аудитория «Яндекса» нередко просит включить какие-нибудь песни голосового помощника «Алису». Выбирают чаще всего вечные хиты, которым может подпеть каждый. Из популярной свежей музыки лидируют не выходящие уже несколько лет из топов Егор Крид и «Ленинград»

Если же речь идет о чем-то потяжелее, то россияне выбирают Rammstein. Вот и последний альбом немецкого коллектива тоже вошел в топ. Но, правда, по слухам возлюбленная лидера группы Тилля Линдеманна Светлана Лобода в топ-10 «Яндекс.Музыки» не попала.

Стриминговый сервис также определил самые популярные на площадке подкасты. Первые три места заняли «Истории русского секса», «В предыдущих сериях» и «Слушай, Алиса!».